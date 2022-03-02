Канадський депутат пропонує назвати іменем Зеленського вулицю, де розташоване посольство Росії

У Канаді депутат пропонує перейменувати одну зі столичних вулиць. Політик хоче перейменувати її в бульвар Зеленського.

Таку ініціативу висунув депутат Чарлі Ангус. Він пропонує перейменувати вулицю, де розташоване російське посольство в Канаді.

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Депутат зазначив, що Президент України по-новому визначив відносини світу з Росією.

Посольство Росії в Канаді знаходиться за адресою Шарлотт-стріт, 285 в Оттаві. Чому б нам не перейменувати його на бульвар Зеленського? Тому що з цього моменту Володимир Зеленський по-новому визначив відносини Росії зі світом,

– заявив Ангус.

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