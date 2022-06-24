Канадський парламент підтримав конфіскацію російських активів

Росіянам заборонили купувати житло у Канаді. Також активи громадян країни-терористки вилучатимуть.

Законопроєкт запропонував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

До теми У Канаді підготували законопроєкт про конфіскацію підсанкційних активів Росії

Законопроєкт має обсяг приблизно 450 сторінок. Він пропонує низку заходів. Серед них є заборона купувати житло росіянам, які причетні до вторгнення в Україну. Такі обмеження попередньо діятимуть 2 роки.

Що це означатиме для України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що парламент Канади ухвалив зміни до закону "Про спеціальні економічні заходи". За його словами, це означає, що країна може вилучати майно й передавати його іншій іноземній державі.

У випадку України це означатиме, що Канада зможе конфіскувати наразі заморожені на своїй території російські активи та передати їх Україні.

Це перший прецедент закріплення в законодавстві такого механізму після початку війни!,

– написав Єрмак.

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Допомога від Канади

Український президент Володимир Зеленський 14 червня поспілкувався з Джастіном Трюдо. Головною темою обговорення стала оборонна підтримка. Зеленський зазначив, що Канада стала першою країною, яка надала на український рахунок у МВФ спеціальну допомогу – приблизно 800 мільйонів доларів.

Вчинок канадської чиновниці

Ясемін Хайнбекер, яка працює в міністерстві закордонних справ Канади, взяла участь у святкуванні "дня Росії". Відомо, що 12 червня вона перебувала у посольстві окупантів.

Міністерка закордонних справ Мелані Джолі заявили, що такі дії "неприйнятні", оскільки Канада підтримує Україну у боротьбі з Росією.

"Повністю неприйнятно. Жоден представник Канади не мав бути присутнім на заході, організованому в посольстві Росії, і жоден представник Канади не буде відвідувати такий захід у майбутньому", – наголосила міністерка.

Крім Канади на святкуванні "дні Росії" були представники з Єгипту, Пакистану та кількох африканських країн.

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