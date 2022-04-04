Канал для отримання розвідінформації спецслужбами Росії: українців попередили про Zello

Під час Революції Гідності українські активісти масово завантажували додаток Zello для координації своїх дій. Донедавна його вважали цілком безпечним, тож навіть після повномасштабного нападу Росії на Україну громадяни активно ним користувалися.

Однак українські спецслужби мають докази того, що окупантам вдалось отримати та накопичити значні обсяги актуальною технічної інформації про користувачів додатку. Це дало можливість їх ідентифікувати.

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Тож додаток Zello став одним з каналів отримання розвідувальної інформації російськими спецслужбами.

Українців закликають не користуватися Zello

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ закликали українців уникати користування Zello, аби убезпечити себе.

Пам'ятайте: Zello підконтрольне ворогу та використовується ним для пошуку й боротьби з українськими патріотами,

– мовиться у повідомленні.

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Додаток Zello створили російські програмісти. Він набув широкого поширення через можливість одночасної передачі голосових повідомлень великій кількості людей.