Канал Порошенка привітав його фейковими новинами про входження України в ЄС і НАТО
Джерело:"Детектор Медіа"
"Прямий канал" вирішив своєрідно привітати свого власника Петра Порошенка з Днем народження. Так, на його свято Україна начебто стала членом ЄС і НАТО, а Росія віддала Крим.
Таке привітання у День народження Порошенка 26 вересня крутили на телеканалі. Наразі відеопривітання доступне на ютубі.
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Привітання Порошенка від "Прямого"
На запис новин провідних західних медіа наклали вигадані титри. Монтажери використали такий же дизайн, написавши англійською жартівливий текст.
Оригінальний голос ведучих заглушили, наклавши на них фейкові повідомлення. Так, вийшло, що у День народження Порошенка Україна досягла своїх найважливіших цілей.
- "Україна увійшла у ЄС";
- "Україна стала членом НАТО";
- "Зафіксоване рекордне зростання ВВП України";
- "Під дипломатичним тиском Росія пішла з Донбасу та повернула Крим України".
У фіналі відео на заставці написали "З Днем народження, Петро Олексійович! Головні перемоги попереду."
Як Порошенка привітали з Днем народження: дивіться відео
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Порошенко купив "Прямий": коротко
- Петро Порошенко 18 лютого 2021 року заявив, що став офіційним власником телеканалу "Прямий". Зробив він це прямо в ефірі "свіжопридбаного" каналу.
- За словами політика, таке рішення було обумовлено тим, що "Прямий" влада нібито збиралася закрити, як це сталося із ZIK, 112, NewsOne.
- Мали зробити це начебто за рішенням РНБО 19 лютого. Тоді влада, за словами Порошенка, збиралася запровадити санкції проти ексголови КМДА Володимира Макеєнка – юридичного власника "Прямого".
- Згодом міністр культури та інформполітики спростував таку заяву Порошенка, назвавши вигадками.
- До 2017 року канал "Прямий" мав назву "Тоніс".