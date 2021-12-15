Канал "Рада" відхрестився від ролика із політтехнологом Петровим в парламенті

На оновленому каналі "Рада" заявили, що не мають стосунку до відео, яке поширюють в мережі. Мовиться про ролик, у якому анонсували оновлення каналу.

У так званому "промовідео" з новими ведучими згадують про "істерику" в контрольованих опозицією ЗМІ. Спростування інформації оприлюднили 15 грудня.

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Рада заявила, що ролик не їхній

Телеканал "Рада" не має жодного відношення до відеоролику, який поширюють у соцмережах та анонімних телеграм-каналах. Ми не несемо відповідальності за його наповнення та зміст,

– мовиться у повідомленні.

У офіційній позиції канал розповів, що їхні співробітники не проводили і не погоджували цей ролик.

"Це відео не буде виходити в ефірі нашого телеканалу", – мовиться у повідомленні.

"Парламентський телеканал "Рада" був, є і буде майданчиком для висвітлення позицій усіх політичних сил. Ми – незалежний державний телеканал. Нас не фінансує ані влада, ані опозиція", – розповіли у повідомленні.

На каналі підсумували, що вони працюють завдяки та в інтересах громадян України.

Коротко про оновлення каналу "Рада"

15 грудня оновлений канал "Рада" вийшов в ефір. Тепер він з парламентського мовника перетворився на інформаційний.

На ньому почав працювати Олексій Семенов. Він як генеральний продюсер запускав канали проросійського політика Віктора Медведчука та "Прямий". Це викликало обговорення у Раді під час пленарного засідання 15 грудня.

Окрім того, на оновленому каналі працюватиме скандальний політтехнолог Володимир Петров, що був фігурантом секс-скандалу. Також там працюватимуть колишні ведучі проросійських каналів "112 Україна" та ZIK та інших.

Як працюватиме оновлений канал "РАДА" – дивіться відео

Повний текст публікації телеканалу "Рада"

Телеканал Рада не має жодного відношення до відеоролику, який поширюють у соцмережах та анонімних телеграм-каналах. Ми не несемо відповідальності за його наповнення та зміст.

Наші співробітники не проводили і не погоджували цей ролик. Це відео не буде виходити в ефірі нашого телеканалу.

"Парламентський телеканал "РАДА" був, є і буде майданчиком для висвітлення позицій усіх політичних сил.

Ми – незалежний державний телеканал. Нас не фінансує ані влада, ані опозиція. Ми працюємо завдяки і в інтересах громадян України.