Канали Мураєва заплатять штраф через порушення квоти на українську мову

Телевізійні канали, які належать одіозному проросійському політику Євгенові Мураєву, оштрафувала Нацрада з питань радіомовлення та телебачення. Мовиться про канал "НАШ" та "Максі-ТВ".

Нацрада на засіданні 10 лютого вирішила покарати канали Мураєва і оштрафувала їх майже на 25 тисяч гривень. Перевіряли ефіри каналу за період із 8 по 14 липня 2021 року.

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Які саме порушення виявили

Регулятор наголошує, що за законом квота української мови для загальнонаціональних каналів у цьому проміжку має становити 75%.

Перевірка показала, що на каналі "НАШ" українською мовою були в ефірі 2 години 26 хвилин передач, що становить 8,71%. А обсяг передач недержавною мовою – 25 годин 34 хвилини, або 91,29%. На телеканалі "Максі-ТВ" – 2 години 25 хвилин (8,68%) українською і 25 годин 35 хвилин (91,32%) недержавною мовою,

– повідомили у Нацраді.

На каналі "НАШ", окрім всього, ще й транслювали повтор програм іноземною мовою без субтитрів.

Тепер канали мають сплатити штраф за порушення протягом 30 днів з моменту, коли їм повідомлять про таке рішення Нацради.

Протести проти каналу Мураєва

Канал Мураєва "НАШ" неодноразово звинувачували у трансляції російської пропаганди. У Києві 2 січня під офісом телеканалу навіть збиралися активісти. Вони вимагали його закриття.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявляв, що Рада національної безпеки й оборони поки не розглядала запровадження санкцій проти проросійського телеканалу "НАШ".

Адже на сайті президента реєстрували петицію з проханням до Володимира Зеленського ініціювати на засіданні РНБО санкції проти скандального каналу "НАШ". Глава держави раніше вже запроваджував санкції проти телеканалів, пов'язаних із проросійським Віктором Медведчуком: 112, ZIK та NewsOne.

Акція протесту біля офісу каналу "НАШ": дивіться відео