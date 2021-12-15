На каналі "Рада" тепер працюватимуть колишні ведучі медведчуківських каналів

Оновлений телеканал "Рада" вийшов в ефір 15 грудня. Окрім скандального політтехнолога Володимира Петрова, там працюватимуть і колишні ведучі "112 Україна" та ZIK.

"Рада" вийшла в ефір в оновленому форматі 15 грудня. Телеканал з парламентського мовника перетворився на інформаційний.

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Серед ведучих "Ради" – журналісти з медведчуківських ЗМІ

У мережі оприлюднили проморолик оновленого телеканалу. З нього стає зрозуміло, що там працюватимуть

колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька,

ексведучий ZIK Назар Довгий,

ведучий каналу Live Максим Зборовський,

Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

Рада оновила формат: що відомо

Телеканал "Рада" вийшов в ефір в оновленому форматі та у новій студії. На ньому працюватиме відомий політтехнолог Володимир Петров, який раніше потрапив у секс-скандал.

Оновлене мовлення стартувало у режимі телемарафону, однак там планують запускати й токшоу.

За інформацією ЗМІ, перезапуском каналу займається Олексій Семенов, який запускав канали проросійського політика Віктора Медведчука та "Прямий".

Проморолик запуску оновленої "Ради": дивіться відео