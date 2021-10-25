На Канарах, де триває виверження вулкана, з опівночі сталося понад 90 землетрусів

На острові Ла-Пальма вже понад місяць триває виверження вулкану. З опівночі 25 жовтня там зафіксували близько 90 землетрусів. На щастя, підземні поштовхи були слабкими.

Про серію землетрусів повідомили у Національному географічному інституті. Магнітуда найсильнішого з них сягала 3,7. Його епіцентр був розташований у муніципалітеті Мазо – на глибині 37 кілометрів.

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Що відбувається на острові Ла-Пальма

Зазначимо, що у понеділок, 25 жовтня, головний кратер вулкану Кумбре-В'єха частково обвалився. Це вивільнило величезний потік лави. До слова, один з нових потоків лави спрямований у південному напрямку. Попередні потоки там не проходили.

Десятки сімей – без даху над головою

Міністр громадських робіт уряду Канарських островів Себастьян Франкіс зробив напередодні важливу заяву. За його словами, найближчим часом влада доставить перші 18 будинків тим, хто постраждав від виверження. Загалом через виверження вулкану своє єдине житло втратили 159 сімей.

Землетруси – не рідкість для острова Ла-Пальма

Вночі проти 20 жовтня на іспанському острові Ла-Пальма трапився землетрус, магнітуда якого сягала аж 4,8. Вони були найсильнішими за весь період від початку виверження вулкана Кумбре-В'єха.

Землетрус магнітудою 4,3 стався на острові 7 жовтня. На щастя, підземні поштовхи не завдали шкоди. Їх відчували навіть у містечку Гарачіко, що розташоване за 23 кілометри від епіцентру.