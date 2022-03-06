Канделакі оголосять в міжнародний розшук, – генпрокурорка Венедіктова
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Російська телеведуча Тіна Канделакі у соцмережах транслювала ідеї Кремля і закликала читачів вірити лише офіційним російським джерелам. В Україні у телеведучої – статус особи, що підозрюється у злочині.
Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона звернулась до Канделакі російською мовою.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Прокурори проаналізували телеграм-канал ведучої
Венедіктова зазначила, що багато українців раніше чекали на проєкти за участю Канделакі. Проте російська телеведуча повела себе зовсім не в стилі програми "Найрозумніший", яку вела.
Прокурори, проаналізувавши контент телеграм каналу, що належить вам (Канделакі – 24 канал), вкрай здивувалися – ви є одним із ключових "розповсюджувачів" ідей та гасел кремлівської військової машини,
– написала Венедіктова.
Ведуча, наприклад, писала, що до влади в Україні "має повернутись Янукович", адже, мовляв, якраз 8 років пройшло.
У Канделакі – статус підозрюваної
Венедіктова попередила Канделакі, що в неї в Україні – статус особи, що підозрюється в скоєнні злочину. Українські прокурори ініціюють оголошення ведучої в міжнародний розшук.