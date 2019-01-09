Кандидатам у президенти вигідно затягувати з реєстрацією у ЦВК: голова КВУ назвав причину

Багатьом кандидатам у Президенти України вигідно затягувати з офіційною реєстрацією через відсутність необхідності звітувати про надходження коштів під час кампанії.

Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає УНН.

Читайте також: Яким обіцянкам кандидатів у президенти можна вірити: цікава відповідь експерта

Думаю, нам слід чекати реєстрації основних кандидатів-"важковиків" 22 січня на День соборності. І це не лише українська традиція прив'язуватись до певних дат, щоб привернути увагу. Думаю, ми побачимо різноманітні масові заходи, можливо, навіть масштабу Співочого поля,

– зауважив Кошель.

На його думку, багатьом кандидатам вигідно затягувати з офіційною реєстрацією на вибори.

"Сьогодні ти офіційно не є кандидатом у президенти, не зобов'язаний звітувати про надходження коштів, про витрати коштів, проводиш повноцінну кампанію з теле- та радіорекламою, наметами, роботою штабів", – додав голова КВУ.

Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.