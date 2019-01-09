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      Кандидатам у президенти вигідно затягувати з реєстрацією у ЦВК: голова КВУ назвав причину

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      Кандидатам у президенти вигідно затягувати з реєстрацією у ЦВК
      Кандидатам у президенти вигідно затягувати з реєстрацією у ЦВК / Фото з відкритих джерел

      Багатьом кандидатам у Президенти України вигідно затягувати з офіційною реєстрацією через відсутність необхідності звітувати про надходження коштів під час кампанії.

      Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає УНН.

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      Думаю, нам слід чекати реєстрації основних кандидатів-"важковиків" 22 січня на День соборності. І це не лише українська традиція прив'язуватись до певних дат, щоб привернути увагу. Думаю, ми побачимо різноманітні масові заходи, можливо, навіть масштабу Співочого поля,
      – зауважив Кошель.

      На його думку, багатьом кандидатам вигідно затягувати з офіційною реєстрацією на вибори.

      "Сьогодні ти офіційно не є кандидатом у президенти, не зобов'язаний звітувати про надходження коштів, про витрати коштів, проводиш повноцінну кампанію з теле- та радіорекламою, наметами, роботою штабів", – додав голова КВУ.

      Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка

      Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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