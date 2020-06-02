Кандидати в мери Києва від "Слуги народу": участь у праймеріз візьмуть до 6 людей
Від 4 до 6 кандидатів на посаду мера Києва можуть взяти участь у партійних праймеріз "Слуги народу". Остаточного кандидата від партії обере президент Володимир Зеленський.
Процес праймеріз
"У нас буде якийсь пул кандидатів. Там їх буде, напевно, 4 – 5, може бути 6. У результаті, 2 –3 найбільш потенційних можливих претендента потрапляють до президента і далі президент як лідер партії визначає, кому б партія могла довірити цю можливість", – розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу", глава партії Олександр Корнієнко агентству Інтерфакс-Україна.
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На його думку, партія сприйме думку президента. Поки що альтернативних ситуацій не було, додав Корнієнко.
Скільки зараз є кандидатів: імена
Корнієнко нагадав, що наразі потенційних учасників праймеріз є 4 – Олександр Ткаченко, Микола Тищенко, Олександр Дубінський та Олександр Качура.
Корнієнко уточнив, що глава парламентського комітету з питань інформаційної політики Ткаченко, якого фракція 1 червня рекомендувала на посаду міністра культури, "поки не заявляв про самовідвід цього процесу".
Качура – несподіванка
Намір Качури стати мером столиці був несподіваним, зізнався Корнієнко.
Олександр Качура – це була така несподіванка, це був як кіт у мішку в цьому процесі. Ми до останнього не розуміли його плани на життя – в плані того, що депутат розвиває якусь фантастичну медіаактивність, ну і що далі? Виявилося, що далі – мер Києва,
– розповів заступник голови фракції "Слуга народу".
Як щодо Ляшка?
Корнієнко також відзначив, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який раніше заявив про свою можливу участь у виборах мера Києва, теоретично може брати участь в праймеріз.
"Як потенційний кандидат він може розглядатися. Він не порушує ті критерії, які у нас є, вони не сильно формалізовані, але їх розуміють всі, хто зараз причетний до виборчого процесу", – зазначив Корнієнко.
За йог словами, у Ляшка "досить високий рівень довіри, високий рівень впізнаваності". У нього також "відсутні будь-які історії політичного негативного досвіду і політичного минулого, він – професіонал" у своїй справі.
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"Чи можна вважати його новим обличчям? Напевно, ні. Але виходячи з нашої оновленої стратегії щодо місцевих виборів, коли ми переключилися від повністю нових осіб і говоримо, що нам потрібні люди, можливо, нові в політиці, але досвідчені в житті, що мають якийсь бекграунд", – розповів голова партії.
Теоретично він (Ляшко – 24 канал) може брати участь в праймеріз. Чи братиме участь? Питання до нього... Я з ним переговорів таких не проводжу поки,
– зазначив Корнієнко.
Організація праймеріз
Процес організації праймеріз ще обговорюється, але вже можна говорити про його елементи. Зокрема, може відбутися опитування депутатів фракції "Слуги народу".
"Причому, у фракції далеко не всі – члени партії, але ми вважаємо, що Київ – це важлива історія і він заслуговує на те, щоб все-таки всі народні депутати нашої фракції, монобільшості висловилися. Це перша складова (праймеріз – 24 канал)", – зазначив Корнієнко.
Друга складова – класичний партійний праймеріз, коли члени партії визначають кандидата за результатами дебатів.
"Київська міська партійна організація налічує близько ста осіб... І відповідно ми можемо далі говорити про класичний партійний праймеріз, як у США", – зазначив Корнієнко.
Він наголосив, що важливим у процесі відбору претендентів є і популярність кандидатів у мери у виборців, яку відображають соцопитування.
"Зрозуміло, що зараз з цим складніше, тому що коронавірус і опитування проводяться телефоном, а у них висока похибка, але все одно яке приблизне розуміння, настрій можна визначити", – зазначив голова партії.
Що таке праймеріз? Іншим словом – передвибори. Тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст праймеріз полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їх електорат як правило близький.
Вибори мера Києва: за кого б проголосували кияни у травні
- За чинного мера Віталія Кличка – 41,1%,
- за підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського – 8,8%,
- за можливого кандидата від партії "Голос", шоумена і телеведучого Сергія Притулу – 8%,
- ексмера Києва Олександра Омельченка (партія "Єдність") – 7,8%,
- журналіста Дмитра Гордона – 7,8%,
- ексглаву КМДА Олександра Попова (ОПЗЖ) – 5,3%,
- нардепа Олексія Кучеренка ( "Батьківщина") – 5,2%,
- екснардепа Борислава Березу – 3,3%,
- екснардепа Андрія Іллєнка ( "Свобода") – 3,2%,
- нардепа Олександра Ткаченка ( "Слуга народу") – 1,3%.
Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу