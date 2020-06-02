Від 4 до 6 кандидатів на посаду мера Києва можуть взяти участь у партійних праймеріз "Слуги народу". Остаточного кандидата від партії обере президент Володимир Зеленський.

Процес праймеріз

"У нас буде якийсь пул кандидатів. Там їх буде, напевно, 4 – 5, може бути 6. У результаті, 2 –3 найбільш потенційних можливих претендента потрапляють до президента і далі президент як лідер партії визначає, кому б партія могла довірити цю можливість", – розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу", глава партії Олександр Корнієнко агентству Інтерфакс-Україна.

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На його думку, партія сприйме думку президента. Поки що альтернативних ситуацій не було, додав Корнієнко.

Скільки зараз є кандидатів: імена

Корнієнко нагадав, що наразі потенційних учасників праймеріз є 4 – Олександр Ткаченко, Микола Тищенко, Олександр Дубінський та Олександр Качура.



Корнієнко уточнив, що глава парламентського комітету з питань інформаційної політики Ткаченко, якого фракція 1 червня рекомендувала на посаду міністра культури, "поки не заявляв про самовідвід цього процесу".

Качура – несподіванка

Намір Качури стати мером столиці був несподіваним, зізнався Корнієнко.

Олександр Качура – це була така несподіванка, це був як кіт у мішку в цьому процесі. Ми до останнього не розуміли його плани на життя – в плані того, що депутат розвиває якусь фантастичну медіаактивність, ну і що далі? Виявилося, що далі – мер Києва,

– розповів заступник голови фракції "Слуга народу".

Як щодо Ляшка?

Корнієнко також відзначив, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який раніше заявив про свою можливу участь у виборах мера Києва, теоретично може брати участь в праймеріз.



"Як потенційний кандидат він може розглядатися. Він не порушує ті критерії, які у нас є, вони не сильно формалізовані, але їх розуміють всі, хто зараз причетний до виборчого процесу", – зазначив Корнієнко.



За йог словами, у Ляшка "досить високий рівень довіри, високий рівень впізнаваності". У нього також "відсутні будь-які історії політичного негативного досвіду і політичного минулого, він – професіонал" у своїй справі.

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"Чи можна вважати його новим обличчям? Напевно, ні. Але виходячи з нашої оновленої стратегії щодо місцевих виборів, коли ми переключилися від повністю нових осіб і говоримо, що нам потрібні люди, можливо, нові в політиці, але досвідчені в житті, що мають якийсь бекграунд", – розповів голова партії.

Теоретично він (Ляшко – 24 канал) може брати участь в праймеріз. Чи братиме участь? Питання до нього... Я з ним переговорів таких не проводжу поки,

– зазначив Корнієнко.

Організація праймеріз

Процес організації праймеріз ще обговорюється, але вже можна говорити про його елементи. Зокрема, може відбутися опитування депутатів фракції "Слуги народу".



"Причому, у фракції далеко не всі – члени партії, але ми вважаємо, що Київ – це важлива історія і він заслуговує на те, щоб все-таки всі народні депутати нашої фракції, монобільшості висловилися. Це перша складова (праймеріз – 24 канал)", – зазначив Корнієнко.



Друга складова – класичний партійний праймеріз, коли члени партії визначають кандидата за результатами дебатів.



"Київська міська партійна організація налічує близько ста осіб... І відповідно ми можемо далі говорити про класичний партійний праймеріз, як у США", – зазначив Корнієнко.



Він наголосив, що важливим у процесі відбору претендентів є і популярність кандидатів у мери у виборців, яку відображають соцопитування.



"Зрозуміло, що зараз з цим складніше, тому що коронавірус і опитування проводяться телефоном, а у них висока похибка, але все одно яке приблизне розуміння, настрій можна визначити", – зазначив голова партії.

Що таке праймеріз? Іншим словом – передвибори. Тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст праймеріз полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їх електорат як правило близький.

Вибори мера Києва: за кого б проголосували кияни у травні

За чинного мера Віталія Кличка – 41,1%,

за підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського – 8,8%,

за можливого кандидата від партії "Голос", шоумена і телеведучого Сергія Притулу – 8%,

ексмера Києва Олександра Омельченка (партія "Єдність") – 7,8%,

журналіста Дмитра Гордона – 7,8%,

ексглаву КМДА Олександра Попова (ОПЗЖ) – 5,3%,

нардепа Олексія Кучеренка ( "Батьківщина") – 5,2%,

екснардепа Борислава Березу – 3,3%,

екснардепа Андрія Іллєнка ( "Свобода") – 3,2%,

нардепа Олександра Ткаченка ( "Слуга народу") – 1,3%.



Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу