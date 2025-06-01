"Завалив, а потім їв 2 тижні": ГУР оприлюднило докази канібалізму в російській армії

Українська розвідка оприлюднила нове радіоперехоплення розмови окупантів. З неї стало зрозуміло, що в армії країни-агресорки є таке явище, як канібалізм.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що відомо про канібалізм в армії Росії

У перехопленій українськими розвідниками розмові виявили справжній хоррор-детектив. Так, військовослужбовця російської армії з позивним "Фома", якого вважали зниклим, як виявилося, з’їв його "побратим".

Ніхто нікуди не з'їб***я, "Брелок" (позивний окупанта – 24 Канал) його завалив, а потім їв н***й два тижні,

– каже командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії.

За даними ГУР МО пізніше і самого "Брелока" виявили мертвим.

"Кажуть двохсотим був, бл**ь. Ну, він з'їв напарника, так що це так, для роздумів", – додав загарбник.

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В українській розвідці зазначили, що росіяни "Брелок" та "Фома" проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії. Цей підрозділ діє на Куп'янському напрямку в районі селищ Западне та Лиман Перший.

Канібалізм – черговий доказ глибокого морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя – навіть власного,

– наголосили в ГУР.

Прокоментував це перехоплення також і начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він зазначив, що канібалізм в російській армії – вже не метафора, а факт, зафіксований воєнною розвідкою. За словами генерала, це моральна і психологічна руїна загарбників.