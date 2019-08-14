Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
Графік шкільних канікул кожен навчальний заклад може встановлювати самостійно, відповідно до Закону України про освіту. Загальна тривалість канікул впродовж навчального року не повинна перевищувати 30 днів.
Школи України зазвичай призначають канікули з понеділка. Варто врахувати, що перед початком канікул є ще два вихідних дні – субота та неділя.
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Дати канікул лише рекомендуються Міністерством освіти. Остаточне рішення про терміни та тривалість канікул ухвалюють навчальні заклади.
Актуальною інформацією повинен володіти секретар школи. Натомість, якщо у навчального закладу є активний сайт – інформацію про навчальний розклад можна дізнатися самостійно.
Осінні канікули: 28 жовтня – 3 листопада включно.
Зимові канікули: 23 грудня – 7 січня включно.
Весняні канікули: 23 березня – 29 березня включно.
Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно.
Приємним бонусом буде те, що 31 серпня припадає на понеділок. Ймовірніше за все, перший дзвоник та шкільна лінійка у 2020 році буде у вівторок.
Додаткові вихідні для школярів у 2019-2020
14 жовтня (понеділок) – День захисника України;
25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули);
8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день (найімовірніше, що додатковим вихідним днем буде понеділок 9 березня);
19 та 20 квітня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень;
1 травня (п’ятниця) – День праці;
9 травня (субота) – День Перемоги (скоріше за все, вихідним днем буде понеділок 11 травня).
Додаткові канікули або перенесення термінів канікул в школах та інших навчальних закладах можливі з таких причин:
- Низька температура повітря – мінус 25 градусів для початкової школи; мінус 28 градусів – для середньої школи; мінус 30 градусів – для учнів 10 та 11 класів.
- Низька температура в навчальних класах: за температури повітря в навчальних приміщеннях нижче +18 градусів проводити заняття забороняється.
- Карантин і перевищення порога захворюваності: карантин може бути оголошено в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності в 25% від загальної кількості учнів.