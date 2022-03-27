Кантемирівська дивізія "задвухсотилася": командир полку застрелився, командувача армії звільнили

Російські окупаційні війська зазнали розгрому під час звільнення українською армією Тростянця на Сумщині. Цей провал потягнув за собою ще ряд прикрих для загарбників подій.

До звільнення Тростянця були залучені бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр", а також тероборона та місцеві партизани.

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Саме в Тростянці перебували так звані "елітні" російські війська – кантемирівська танкова дивізія. Але під час бою з українцями вони покидали свою техніку та втекли з міста. Тепер ці військові трофеї перейдуть на службу українським військовим.

Та загарбники втратили не лише техніку. Ще перед звільненням Тростянця стало відомо, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу кантемирівської дивізії. Однак причина тут виявилася доволі банальна – росіяни вирішили використати техніку, яка перебувала на зберіганні. А виявилося, що вона непридатна – з 10 "розконсервованих" танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів.

Ще одним ударом стало те, що командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Киселя зняли з посади. Саме до цієї армії й входить кантемирівська бригада. Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення Росії в Україну. Цілком ймовірно, що ганьба в бою за Тростянець і стала причиною звільнення Киселя.

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