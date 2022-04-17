Канцлер Німеччини у великодньому привітанні згадав про українців

Олаф Шольц привітав німців з Великоднем. У своєму привітанні канцлер Німеччини згадав про українців та війну.

Політик побажав щасливого Великодня та сил і енергії. Він наголосив, що війна у Європі пригнічує усіх.

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Йдеться про мир і свободу, і тому ми всі підтримуємо українців і стоїмо на їхньому боці,

– наголосив канцлер.

Зауважимо, що деякі користувачі зазначили у коментарях, що Шольц блокує ембарго російських енергоносіїв тому не може бути на боці українців.

До теми дивіться відео про реакцію Шольца на звірства у Бучі: