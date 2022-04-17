Канцлер Німеччини у великодньому привітанні згадав про українців
17 квітня 2022 , 11:21Читать новость на русском
Джерело:твітер Олафа Шольца
Олаф Шольц привітав німців з Великоднем. У своєму привітанні канцлер Німеччини згадав про українців та війну.
Політик побажав щасливого Великодня та сил і енергії. Він наголосив, що війна у Європі пригнічує усіх.
До теми Папа під час пасхальної меси сказав "Христос Воскрес" українською
Йдеться про мир і свободу, і тому ми всі підтримуємо українців і стоїмо на їхньому боці,
– наголосив канцлер.
Зауважимо, що деякі користувачі зазначили у коментарях, що Шольц блокує ембарго російських енергоносіїв тому не може бути на боці українців.
До теми дивіться відео про реакцію Шольца на звірства у Бучі: