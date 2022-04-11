Капелан Князівської бригади пояснив, як церква трактує знищення ворогів

Отець Юрій розповів, що Україна бореться проти загарбників. Українські захисники не вбивають невинних – вони знищують ворога.

Отець Юрій, капелан 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, розповів українцям, як церква трактує знищення ворога, який прийшов в Україну з бажанням знущатися над мирними громадянами та вбивати українців.

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Ми знищуємо ворога

Отець Юрій підкреслив, що росіяни позбавлені усього святого. Вони знущаються над нашими матерями, жінками та дітьми, а також вбивають невинних людей.

Наші воїни повинні пам'ятати – ворог, який прийшов на нашу землю, позбавлений Божественної благодаті, але наділений бісівськими якостями, тому має бути знищений,

– сказав капелан.

Наші герої ліквідовують окупантів не тому, що їм це подобається, а для того, щоб вони вже більше нікому і ніколи не могли вчинити зла.

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