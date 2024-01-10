Не тільки для України: розробник "Капсули життя" планує широке виробництво укриттів

Розробник "домашнього укриття" киянин Сергій Захарін планує широке виробництво укриттів "Капсул життя" як на український, так і на європейський ринок. Відкрити його збирається з іноземною компанією.

Про це Сергій Захарін розповів в ефірі Київ24. Також зазначив, що розробка вже зацікавила Ізраїль і Туреччину, передає 24 Канал.

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Тривають перемовини з іспанською компанією

"Зараз я веду перемовини з іспанською компанією, яка теж розробила схожу конструкцію на "Капсулу життя" на 1 особу. І ми спільними зусиллями будемо виробляти на ринок Європи та України", – зазначив Захарін.

Розробник додав, що також уже зацікавлені Ізраїль та Туреччина.

Що відомо про "Капсулу життя"

Киянин зазначив, що це його розробка "з нуля". За словами Захаріна, "Капсула життя" здатна витримати будь-які будівельні уламки, які літають внаслідок вибуху якихось боєприпасів. Окрім того, дрібні осколки до 5 міліметрів.

На жаль, пряме влучання вона не витримує. Але ще зараз ведеться праця над протиуламковим бар'єром, яким буде здатний витримати калібр 7,62,

– зазначив розробник.

Додав, що вже є два варіанти. Зокрема, на 3 або на 6 осіб.

Захарін розповів, що по суті це металевий конструктор, який можна зібрати в себе в оселі. Важить 750 кілограмів. Бетонне перекриття розраховане на навантаження від 800 кілограмів до 1200 на квадратний метр.

Укриття надає навантаження 380 кілограмів, сказав киянин. Розробник додав, що "Капсулу життя" встановлюють біля опорної стіни, яка забирає на себе навантаження.

Якщо складеться дім і людина буде перебувати в цій капсулі, в неї шансів на 95%, що виживе,

– підкреслив Захарін.

Перша "Капсулу життя" встановили ще восени: