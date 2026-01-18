Полігон під контролем: як Україні вдалось ударити по "Капустиному Яру", де запускають "Орешник"
Росіяни скаржилися на атаку по полігону "Капустин Яр", звідки ворог запускає ракету "Орешник". Україна ще раніше туди діставала.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, якщо Україна може посилено працювати по Каспійському морю, то й до "Капустиного Яру" дотягнутися не так і складно. І це важлива ціль, куди потрібно бити.
Чому важливо бити по "Капустиному Яру"?
Як наголосив Світан, "Орешник" зараз перебуває в передсерійних випробуваннях. Вже навіть була інформація, що ці ракети вибухали на старті. Саме тому важливо, якщо є можливості, знищувати ці комплекси.
На його думку, тут цілком міг би спрацювати підхід, який використали під час операції "Павутина". Це можна було б зробити принаймні для контролю того, що відбувається на полігоні.
Якщо вже вдавалося раніше знищувати цю ракету, то значить можемо туди дотягнутися. Хоч Малюк і пішов з посади глави СБУ, але ми ще його почуємо,
– зауважив Світан.
Вибухи в Капустиному Яру: коротко
- Саме звідти запустили балістичну ракету, яка вдарила по Львівщині 8 січня. Тоді під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури.
- Свого часу Україна змогла знищити один з комплексів "Орешник" в "Капустиному Яру". Ймовірно, це сталося ще влітку 2023 року.