Втікач зі спецслужб Росії розповів, яким Путін є у житті

Журналістам вдалося поспілкуватися з колишнім співробітником спецслужби Росії Глібом Каракуловим. Він розповів, чи відрізняється телевізійний Путін від реального.

Пролив на це питання світло Гліб Каракулов в інтерв'ю Центру "Досьє", передає 24 Канал. Він ще у жовтні 2022 року втік з Росії. І тепер офіцер-високопосадовець Федеральної служби охорони розповів журналістам, яким він знає Путіна.

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Не відрізняється від телевізійного

Глеб Каракулов відразу ж зауважив, що на всіляких офіційних заходах є приватна частина. На ній він не був присутній, тож достеменно прокоментувати поведінку Путіна там він не може.

Водночас він заявив, що манера поведінки, манера триматися, яку нам демонструють по телевізору, відповідає реальному життю.

Але будь-яке інше спілкування, свідком якого я був, там усе було дійсно у рамках пристойності. Я б не сказав, що якась надагресія, нічого такого не було,

– зауважив він.

В тому ж інтерв'ю Каракулов розповів, звідки інформацію черпає Путін. Він підтвердив твердження, що кривавий диктатор узагалі не користується інтернетом.

Путіну все розповідають

За словами Каракулова, з мобільним телефоном Путіна за весь час своєї роботи він не бачив. Також кривавий диктатор не використовує інтернет. Ба більше, він живе у певному "інформаційному вакуумі".

Усю інформацію, яку він (Путін – 24 Канал) отримує, надають люди, які безпосередньо є близькими до нього,

– заявив Каракулов.

Водночас спецслужби приносять йому "секретні течки". У них інформація, як ви вже зрозуміли, у друкованому вигляді.

Цікаво, що Путін таки дивиться телевізор, але лише російське телебачення. Ба більше, у резиденціях, де він зупиняється під час закордонних візитів, він вимагає наявності російського телебачення. Щоб тягнуло бодай 4 канали.

Маємо надію, що скоро насолоджуватися переглядом улюблених телепередач він не зможе. Бодай тому, що його посадять за ґрати. Нагадуємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт кривавого диктатора.