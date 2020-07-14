Адаптивний карантин у Києві може протривати ще 1,5 року. У столиці зберігаються стабільно високі показники захворювання на COVID-19, відтак, про особливі послаблення карантинних заходів говорити не доводиться.

Таку думку висловив керівник столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан в коментарі "Сегодня".

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На який термін буде продовжений адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо і аналізуємо сьогодні, – не тішать. При таких показниках в адаптивному карантині ми будемо перебувати найближчі півтора року,

– зауважив він.

Що ще про карантин у Києві сказав Рубан:

Як і у всьому світі Україна загалом та Київ зокрема увійшли в етап адаптивного карантину.

При цьому, місцевий бізнес має продовжувати свою діяльність в умовах карантину. Для цього для кожної сфери необхідно розробити свій порядок роботи.

Окрім того, слід посилити нагляд за людьми із груп ризику – це літні люди, старші 60 років, а також – особи з хронічними захворюваннями.

Втім, найважливіше, що слід продовжити та про що не можна забувати – це масковий режим, дезінфекція рук, соціальна дистанція.

Яка ситуація з коронавірусом у Києві: