Карантин у Києві можуть продовжити до кінця 2021 року
Адаптивний карантин у Києві може протривати ще 1,5 року. У столиці зберігаються стабільно високі показники захворювання на COVID-19, відтак, про особливі послаблення карантинних заходів говорити не доводиться.
Таку думку висловив керівник столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан в коментарі "Сегодня".
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На який термін буде продовжений адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо і аналізуємо сьогодні, – не тішать. При таких показниках в адаптивному карантині ми будемо перебувати найближчі півтора року,
– зауважив він.
Що ще про карантин у Києві сказав Рубан:
- Як і у всьому світі Україна загалом та Київ зокрема увійшли в етап адаптивного карантину.
- При цьому, місцевий бізнес має продовжувати свою діяльність в умовах карантину. Для цього для кожної сфери необхідно розробити свій порядок роботи.
- Окрім того, слід посилити нагляд за людьми із груп ризику – це літні люди, старші 60 років, а також – особи з хронічними захворюваннями.
- Втім, найважливіше, що слід продовжити та про що не можна забувати – це масковий режим, дезінфекція рук, соціальна дистанція.
Яка ситуація з коронавірусом у Києві:
- Столиця з перших днів епідемії коронавірусу в Україні тримається у лідерах серед українських регіонів щодо поширення COVID-19.
- Станом на 14 липня у Києві зареєстрували 6 350 випадків захворювання на коронавірус, 112 з яких за минулу добу. Загалом від початку пандемії в столиці одужали 2 124 хворих на COVID-19.