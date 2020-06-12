Без жодних послаблень: карантин на Львівщині продовжили до 19 червня
Послаблення карантину на Львівщині відтермінували до 19 червня. Усі заборони щодо роботи приміських і міжміських маршруток, дитсадків, готелів і спортивних закладів залишаються в силі.
Відповідне рішення ухвалила Львівська обласна комісія на засіданні 12 червня, повідомляє пресцентр обласної ОДА.
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Чому продовжили карантин на Львівщині
- Заступник глави Львівської ОДА Тарас Грень каже, що карантин продовжили, зважаючи на перевищення показника інцидентності захворювань на коронавірус. За його словами, ОДА не може порушити постанову уряду і послабити карантин.
- Водночас чиновник сподівається, що до наступного засідання ситуація з COVID-19 в області покращиться. Іншим варіантом може стати внесення змін до постанови уряду, які дозволять послабити карантин.
- Він також запевнив, що показник інцидентності захворювань на Covid-19 на Львівщині, достовірний та формується на основі реальних даних. А випадки, коли в статистику потрапяють результати аналізів двох- чи тритижневої давності одиничні і не впливають на загальну картину.
Що кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я
Директор департаменту Орест Чемерис наголосив, що на Львівщині зберігається велика кількість звернень у стаціонари пацієнтів з коронавірусом у стані середньої важкості та у важкому стані. Водночас він запевнив, що область наразі справляється з цим навантаженням.
Яка ситуація з поширенням коронавірусу на Львівщині
- За минулу добу коронавірус підтвердили у 112 жителів Львівщини. Загалом станом на ранок 12 червня на Львівщині виявлено 2526 хворих на коронавірус (1543 у Львові), з них 92 померли.
- Згідно з офіційними даними МОЗ, станом на 12 червня Львівщина входить до списку областей, де перевищено показник інцидентності захворювань на коронавірус.
- Кількість нових випадків протягом останнього тижня складає 21,43 на 100 тисяч населення. В той час, як дозволений МОЗ показник для послаблення карантину має складати менш ніж 12.
Зверніть увагу! Раніше мер Львова Андрій Садовий попереджав, що у випадку зростання цього показника до 23% умови карантину у місті можуть знову зробити жорсткішими.
Які ще регіони не готові послаблювати карантин
Станом на 12 червня, окрім Львівщини, не готові послабити карантин такі регіони:
- Вінницька область,
- Волинська,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Київська,
- Рівненська,
- Тернопільська
- Чернівецька,
- місто Київ.