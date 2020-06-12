Послаблення карантину на Львівщині відтермінували до 19 червня. Усі заборони щодо роботи приміських і міжміських маршруток, дитсадків, готелів і спортивних закладів залишаються в силі.

Відповідне рішення ухвалила Львівська обласна комісія на засіданні 12 червня, повідомляє пресцентр обласної ОДА.

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Чому продовжили карантин на Львівщині

Заступник глави Львівської ОДА Тарас Грень каже, що карантин продовжили, зважаючи на перевищення показника інцидентності захворювань на коронавірус. За його словами, ОДА не може порушити постанову уряду і послабити карантин.

Водночас чиновник сподівається, що до наступного засідання ситуація з COVID-19 в області покращиться. Іншим варіантом може стати внесення змін до постанови уряду, які дозволять послабити карантин.

Він також запевнив, що показник інцидентності захворювань на Covid-19 на Львівщині, достовірний та формується на основі реальних даних. А випадки, коли в статистику потрапяють результати аналізів двох- чи тритижневої давності одиничні і не впливають на загальну картину.

Що кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я

Директор департаменту Орест Чемерис наголосив, що на Львівщині зберігається велика кількість звернень у стаціонари пацієнтів з коронавірусом у стані середньої важкості та у важкому стані. Водночас він запевнив, що область наразі справляється з цим навантаженням.

Яка ситуація з поширенням коронавірусу на Львівщині

За минулу добу коронавірус підтвердили у 112 жителів Львівщини. Загалом станом на ранок 12 червня на Львівщині виявлено 2526 хворих на коронавірус (1543 у Львові), з них 92 померли.

Згідно з офіційними даними МОЗ, станом на 12 червня Львівщина входить до списку областей, де перевищено показник інцидентності захворювань на коронавірус.

Кількість нових випадків протягом останнього тижня складає 21,43 на 100 тисяч населення. В той час, як дозволений МОЗ показник для послаблення карантину має складати менш ніж 12.

Зверніть увагу! Раніше мер Львова Андрій Садовий попереджав, що у випадку зростання цього показника до 23% умови карантину у місті можуть знову зробити жорсткішими.

Які ще регіони не готові послаблювати карантин

Станом на 12 червня, окрім Львівщини, не готові послабити карантин такі регіони: