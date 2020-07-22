Карантин послабили у Львові: дозволили проведення масових заходів
Тепер у Львові можна проводити масові заходи. Але це слід робити, дотримуючись дистанції у щонайменше 1,5 метра.
Відповідне рішення 20 липня ухвалила Львівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у ефірі "Люкс ФМ" розповіла очільниця львівського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.
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Напередодні ми ухвалили рішення на міській комісії, тому тепер можна проводити різні заходи, святкування,
– зазначила вона.
Мовиться про про заходи:
- що відбуваються у приміщеннях,
- які проводять просто неба.
Більше деталей такого послаблення карантину Галина Слічна не оприлюднила.
За словами Слічної, впродовж останніх двох тижнів можна спостерігати тенденцію до зменшення кількості людей, які потребують ушпиталення через коронавірус.
"Якщо аналізувати попередню добу, то в наші медичні заклади надійшов 21 пацієнт", – зауважила чиновниця.
Додамо, за весь час карантину, від 12 березня, до обласної інфекційної лікарні звернулись 6 905 осіб: з них – 1335 госпіталізували та 1159 виписали. Зараз тут перебувають 173 особи, у 8-й лікарні – 40 пацієнтів, у 1-й – 51, у Лікарні швидкої медичної допомоги – 80.
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Попередні послаблення карантину на Львівщині
З 14 липня на території області дозволили:
- діяльність закладів культури (має бути заповнено не більше ніж 50% місць для сидіння або не більше ніж одна особа може на 5 квадратних метрів площі)
- роботу розважальних закладів, зокрема нічних клубів (можуть працювати на виніс до 23:00 та з 7:00).
Крім того, на Львівщині заправцювали:
- дошкільні навчальні заклади з 17 липня;
- інклюзивно-ресурсних центрів з 15 липня;
- хостели з 15 липня.
З 7 липня на Львівщині відновили роботу:
- готелів;
- закладів громадського харчування;
- закладів фізичної культури й спорту;
- спортивних залів та фітнес-центрів;
- релігійних установ задля проведення відповідних заходів.