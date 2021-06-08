В Україні 15 областей частково відповідають зеленій зоні карантину

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку стало більше областей, які частково відповідають "зеленим" нормам.
У МОЗ звернули увагу на те, що станом на 8 червня 2021 року всі області України – "жовті". Однак в 15 з них коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 менший ніж 4%.
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Наближені до зеленої зони регіони
- Вінниччина – 1,4%;
- Донеччина – 3,9%
- Житомирщина – 3,7%;
- Закарпаття – 3,1%;
- Прикарпаття – 3,2%;
- Кіровоградщина – 3,2%;
- Луганщина – 2,4%;
- Львівщина – 3,7%;
- Одещина – 1,8%;
- Полтавщина – 2,9%;
- Тернопільщина – 3,5%;
- Харківщина – 2,9%;
- Херсонщина – 3,0%;
- Хмельниччина – 3,3%;
- Буковина – 3,9%.
У Києві коефіцієнт нових випадків становить 4,7%.
Розподіл на карантинні зони / Дані МОЗ
Варто зазначити, що за показником охоплення тестуванням на коронавірус всі області України – "зелені".
Проте, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в нашій державі кожен регіон перебуває у жовтій зоні.Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.