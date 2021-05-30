Карантин в Україні на літо можуть послабити, – Ляшко

Віктор Ляшко заявив, що в Україні на літній період можуть послабити карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. Наразі люди вже відчувають карантинну втому.

Міністр охорони здоров'я України Ляшко заявив, що в Україні наразі стабілізувалася ситуація. Людям необхідно дозволити відпочити.

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Відповідаючи на запитання про можливе послаблення карантину, Ляшко відповів: "так, на літній період".

Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення,

– наголосив глава МОЗ.

За словами Ляшка, наразі мовиться про золоту середину – спроможністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами.

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