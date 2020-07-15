В Україні 4 місяць триває карантин, введений через пандемію коронавірусу. Попри те, що обмеження частково скасовують, сам карантин в нашій країні може тривати до кінця весни 2021 року.

Карантин може тривати до літа 2021 року

Голова медичної комісії Києва, депутат Київради Олег Гелевей під час брифінгу в УНІАН прокоментував ймовірне наступне продовження адаптивного карантину в Україні. За його словами, українці мають бути готові, що питання з захворюваністю на коронавірус не вирішиться цього року.

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У світі на сьогоднішній день побито рекорд у 5 мільйонів активно хворих на COVID-19, і ця тенденція постійно зростає. Світла в кінці тунелю ще не видно. У тому числі його не видно і в Україні. Ми маємо бути готові, що це питання не буде вирішено не тільки до нового року, а можливо й до кінця весни (2021 року – 24 канал),

– сказав Гелевей.

Водночас голова медкомісії столиці наголосив на перевагах адаптивного карантину, який не передбачає жорстких обмежень.

"Не треба всім закриватися у своїх домівках і не виходити. Час показав, що це не реально за багатьма параметрами – від економічних, соціальних,освітніх тощо. Життя має продовжуватись", – додав він.

Також Гелевей вважає, що подоланню пандемії сприятиме дотримання дистанції та правил гігієни – носіння масок, миття рук, користування антисептиками.

Головне про карантин в Україні

Карантин в Україні запровадили 12 березня для недопущення різкого спалаху коронавірусу серед населення. Однак з часом жорсткі обмеження зняли, перейшовши до моделі адаптивного карантину.

Наразі в Україні вже відкрили кафе, ресторани, спортзали, дитячі садочки, запустили громадський і залізничний транспорт тощо.

Карантин в Україні мав би завершитися 31 липня. Однак обмеження можуть продовжити ще на 2 тижні, тобто до 14 серпня.



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