Карантин в Україні можуть посилити: МОЗ просить уряд зібратися на позачергове засідання

Віктор Ляшко 10 вересня повідомив, що МОЗ ініціюватиме позачергове засідання Кабміну. На порядку денному буде питання про внесення змін до адаптивного карантину.

Міністр охорони здоров'я України Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів наголосив, що наразі його відомство відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції. Мовиться про внесення змін до адаптивного карантину.

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Як тільки буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликати позачерговий Кабмін, де розглянуть питання про внесення змін до постанови про адаптивний карантин,

– наголосив Ляшко.

Якщо уряд схвалить зміни, постанова набере чинності вже через 7 днів.

Тоді будуть усі підстави для засідання національної комісії ТЕБ та НС. Тоді на території України зможуть оголосити жовту зону епідеміологічної небезпеки. Окрім того, червону зону зможуть встановлювати на території конкретних областей.

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