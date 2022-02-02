Карантин в Україні: скільки областей потрапили в червону зону і які там обмеження

Наразі у червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. Однак МОЗ попереджає, що зону можуть суттєво розширити.

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Наразі вони належать до помаранчевої зони. Окрім них, там ще є Вінницька, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Решта регіонів – "жовті".

роботу закладів громадського харчування. Дозволена лише доставка та замовлення навиніс;

роботу ТРЦ та інших розважальних закладів. Наприклад, кінотеатрів, театрів;

роботу навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

діяльність непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

роботу закладів освіти.

Важливо, що обмеження не будуть застосовувати, якщо у всіх відвідувачів, працівників, учасників та організаторів масових заходів буде "зелений" COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест чи сертифікат про одужання.

Жовта зона

У цій зоні також заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, спортзалів, басейнів, кінотеатрів тощо.

Заклади освіти не можуть працювати, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів та працівників, а також, якщо вакциновано менше, ніж 100% співробітників.

Однак усі заборони не діятимуть, якщо всі відвідувачі та працівники матимуть хоча б жовтий сертифікат про вакцинацію. Так само можна показати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Помаранчева зона

Ця зона не передбачає додаткових обмежень, але попереджає про наближення до червоної зони.



Карантинні зони в Україні станом на 2 лютого / Інфографіка 24 каналу, дані МОЗ

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