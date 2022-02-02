Карантин в Україні: скільки областей потрапили в червону зону і які там обмеження

2 лютого 2022 , 16:45
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Джерело:

24 канал

В Україні зростає кількість нових випадків інфікування COVID-19. Поки що більшість регіонів – "помаранчеві". Однак невдовзі червона зона може розширитись аж на 9 областей.

Наразі у червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. Однак МОЗ попереджає, що зону можуть суттєво розширити.

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Які області можуть "почервоніти"

  • Волинська область,
  • Донецька область,
  • Житомирська область,
  • Закарпатська область,
  • Одеська область,
  • Сумська область.

Наразі вони належать до помаранчевої зони. Окрім них, там ще є Вінницька, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Решта регіонів – "жовті".

Правила карантинних зон

Червона зона забороняє:

  • роботу закладів громадського харчування. Дозволена лише доставка та замовлення навиніс;
  • роботу ТРЦ та інших розважальних закладів. Наприклад, кінотеатрів, театрів;
  • роботу навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
  • діяльність непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
  • роботу закладів освіти.

Важливо, що обмеження не будуть застосовувати, якщо у всіх відвідувачів, працівників, учасників та організаторів масових заходів буде "зелений" COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест чи сертифікат про одужання.

Жовта зона

  • У цій зоні також заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, спортзалів, басейнів, кінотеатрів тощо.
  • Заклади освіти не можуть працювати, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів та працівників, а також, якщо вакциновано менше, ніж 100% співробітників.

Однак усі заборони не діятимуть, якщо всі відвідувачі та працівники матимуть хоча б жовтий сертифікат про вакцинацію. Так само можна показати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Помаранчева зона

Ця зона не передбачає додаткових обмежень, але попереджає про наближення до червоної зони.


Карантинні зони в Україні станом на 2 лютого / Інфографіка 24 каналу, дані МОЗ

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

  • Наприкінці січня – на початку лютого в Україні стрімко зросла кількість хворих на коронавірус.
  • Наприклад, за минулу добу, 1 лютого, виявили 35 014 нових інфікованих COVID-19. До лікарень госпіталізували 4 314 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. 
  • Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом виявили у Львівській області – майже 3 тисячі. На другому місці місто Київ.
  • Проте такі цифри можуть бути лише "екватором". Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозував, що буде до 60 тисяч хворих на добу. Однак він наголошує, що треба зберігати спокій.
Автор: Ольга Музика