Карантин в Україні: скільки областей потрапили в червону зону і які там обмеження
Джерело:24 канал
В Україні зростає кількість нових випадків інфікування COVID-19. Поки що більшість регіонів – "помаранчеві". Однак невдовзі червона зона може розширитись аж на 9 областей.
Наразі у червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. Однак МОЗ попереджає, що зону можуть суттєво розширити.
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Які області можуть "почервоніти"
- Волинська область,
- Донецька область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Одеська область,
- Сумська область.
Наразі вони належать до помаранчевої зони. Окрім них, там ще є Вінницька, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Решта регіонів – "жовті".
Правила карантинних зон
Червона зона забороняє:
- роботу закладів громадського харчування. Дозволена лише доставка та замовлення навиніс;
- роботу ТРЦ та інших розважальних закладів. Наприклад, кінотеатрів, театрів;
- роботу навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
- діяльність непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
- роботу закладів освіти.
Важливо, що обмеження не будуть застосовувати, якщо у всіх відвідувачів, працівників, учасників та організаторів масових заходів буде "зелений" COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест чи сертифікат про одужання.
Жовта зона
- У цій зоні також заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, спортзалів, басейнів, кінотеатрів тощо.
- Заклади освіти не можуть працювати, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів та працівників, а також, якщо вакциновано менше, ніж 100% співробітників.
Однак усі заборони не діятимуть, якщо всі відвідувачі та працівники матимуть хоча б жовтий сертифікат про вакцинацію. Так само можна показати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.
Помаранчева зона
Ця зона не передбачає додаткових обмежень, але попереджає про наближення до червоної зони.
Карантинні зони в Україні станом на 2 лютого / Інфографіка 24 каналу, дані МОЗ
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- Наприкінці січня – на початку лютого в Україні стрімко зросла кількість хворих на коронавірус.
- Наприклад, за минулу добу, 1 лютого, виявили 35 014 нових інфікованих COVID-19. До лікарень госпіталізували 4 314 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.
- Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом виявили у Львівській області – майже 3 тисячі. На другому місці місто Київ.
- Проте такі цифри можуть бути лише "екватором". Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозував, що буде до 60 тисяч хворих на добу. Однак він наголошує, що треба зберігати спокій.