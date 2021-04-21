Карантин в Україні продовжили до 30 червня

Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин, впроваджений в Україні через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 червня 2021 року

Адаптивний карантин в Україні вчергове продовжили на засіданні уряду 21 квітня. Крім того, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, діятиме режим надзвичайної ситуації.

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Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров'я та життя наших близьких,

– заявив чиновник.

За його словами, таку обачність українці мають показати у період травневих свят та на Великдень. Прем'єр-міністр закликав усіх залишатися вдома.

"Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Лише наша обережність, дотримання протиепідемічних правил та вакцинація зможуть зупинити вірус", – пояснив чиновник.

Карантин в Україні через COVID-19: що відомо

Вперше карантин через коронавірус в Україні запровадили у березні 2020 року. З того часу його то посилювали, то пом'якшували.

Зокрема, діяли такі обмеження: загальнонаціональний карантин, адаптивний, карантин вихідного дня.

Поточний карантин діє до 30 квітня 2021 року. Це – адаптивний карантин, тобто області залежно від епідеміологічної ситуації розподіляють в одну із зон: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

В Україні зросла кількість смертей від коронавірусу , а також показник госпіталізації. Так, впродовж доби 20 квітня померли 429 хворих – це найвищий показник за тиждень. Крім того, за добу вірус підхопили 12 162 людини. Найбільше у Києві, Харківській, Запорізькій та Київській областях.



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