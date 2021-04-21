Кабінет Міністрів продовжить адаптивний карантин, впроваджений в Україні через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 червня 2021 року

Адаптивний карантин в Україні 21 квітня вчергове продовжують. Крім того, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, діятиме режим надзвичайної ситуації.

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Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких,

– заявив чиновник.

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Карантин в Україні через COVID-19: що відомо

Вперше карантин через коронавірус в Україні запровадили у березні 2020 року. З того часу його то посилювали, то пом'якшували.

Зокрема, діяли такі обмеження: загальнонаціональний карантин, адаптивний, карантин вихідного дня.

Поточний карантин діє до 30 квітня 2021 року. Це – адаптивний карантин, тобто області залежно від епідеміологічної ситуації розподіляють в одну із зон: зелену, жовту, помаранчеву та червону.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу