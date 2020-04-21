Карантин продовжать: у Зеленського порадилися про пом’якшення

Уряд планує продовжити карантин, оскільки не було пройдено пікового періоду захворюваності на коронавірус – він очікується на початку травня. При цьому на нараді у президента Володимира Зеленського розглянули різні можливості пом’якшення карантину заради психологічної підтримки людей та запуску економіки.

"Треба точно сказати людям, коли й що буде відкрито, який чіткий план дій уряду. Пік захворюваності очікують на початку травня. Люди мають розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли працюватимуть перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес. Я знаю, що для підтримки форми хочуть тренуватися олімпійці. Усі люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом’якшуватися карантин", – сказав Зеленський, повідомили в Офісі Президента.

Важливо МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури, які можуть відіграти роль у стабілізації економіки.

Шмигаль також наголосив, що Україна вчасно запровадила карантин і завдяки цьому наразі вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих.

На нараді в Зеленського також обговорили подальше забезпечення країни засобами захисту. Координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 організувала закупівлі засобів, яких вистачить на наступні 3 тижні. Надалі постачання забезпечуватиме МОЗ, яке вже організовує закупівлі за спрощеною процедурою.



Карантин продовжать до 12 травня: які будуть пом'якшення / Інфографіка 24 каналу