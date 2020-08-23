Харків відзначає 77-річницю з дня звільнення міста у Другій світовій війні. Щороку в першій столиці України традиційно проходить масштабне святкування. Однак через пандемію COVID-19 в Харкові відбудуться певні зміни.

Наразі місто перебуває в жовтій зоні карантину, оскільки за рішення влади, вже з понеділка, 24 серпня, обласний центр внесли до помаранчевої зони. Відтак сьогодні містяни ще мають можливість відзначити це свято не в умовах суворого карантину. Про це повідомляє 24 канал.

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Через загострення епідеміологічної ситуації у Харкові скасували традиційну вишиванкову ходу. Загалом у місті пройдуть понад 120 різних масових заходів.

Почалося святкування з відзначення свята Державного Прапору. Стяг підняли на флагштоці в центрі Харкова, на проспекті Незалежності. Прапор у 2020 відзначає 10 років, його відкрили у 2010 році. Відомо, що його навіть підірвали у 2015 році.

У Харкові урочисто підняли Державний Прапор: відео

Вранці 23 серпня на Меморіалі Слави відбулися пам'ятні заходи, присвячені 77-річчю визволення Харкова у Другій світовій війні. Зокрема, мер міста Геннадій Кернес взяв участь у церемонії покладання квітів до Меморіалу Слави.



Мер міста Геннадій Кернес з ветеранами / Фото пресслужба Харківської міської ради

Також цього дня у місті буде вручення нагород "Почесний харків'янин". Крім цього, відбудуться 2 почесні відкриття:

реконструйованого Будинку нерухомості;

нового найбільшого сухого фонтану в Україні. Його відкриють на площі Свободи.

Які ще заходи відбудуться в Харкові

Розважальна програма також пройде в ретро-зоні та на головній сцені парку Горького, а також у всіх районах міста.

О 20:00 у сквері "Стрілка" відбудеться концерт за участі харківських музикантів.

Кореспондентка 24 каналу про святкування Дня Харкова: відео