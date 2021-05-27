Каратимуть по-різному, – у ЦПК назвали недоліки законопроєкту щодо олігархів

У ЗМІ з'явився текст законопроєкту щодо олігархів. Водночас у Центрі протидії корупції зазначили, що інструментарій закону не надто сильний і може впливати на олігархів по-різному.

Про це розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк. Вона припустила, що закон може мати хорошу мету, власне щодо боротьби з олігархами.

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"Інструментарій, який там запроваджений, слабкий і має ознаки, що реальною ціллю цього законопроєкту є збільшення і узурпація влади", – сказала Каленюк.

Інструменти для боротьби з олігархами

Вона пояснила, що для того, щоб олігархів вивести у чіткі правила гри, потрібна діяльність сильних та незалежних інституцій. Це, за словами виконавчої директорки ЦПК, судова інституція та Антимонопольний комітет.

"На жаль, в нас ці 2 інституції не показали результату роботи. До судів не має довіри, це одна з найкорумпованіших гілок влади, я не побачила жодної згадки у законі про олігархів, яка б стосувалася очищення судової гілки влади", – зазначила Каленюк.

Вона додала, що Антимонопольний комітет вже може перевіряти великий бізнес, що належить олігархам, на ознаки порушення антимонопольного законодавства, є заходи реагування і відповідна процедура, яка стосується й медіа.

Без побудови сильних інституцій у судовій гілці влади та без Антимонопольного комітету, будь-яка деолігархізація – це популізм та профанація,

– зазначила Дарія Каленюк.

Олігархів можуть карати по-різному

27 травня ЗМІ опублікували текст законопроєкту щодо олігархів, згідно з документом олігархом є людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності.

Виконавча директорка ЦПК зауважила, що наразі логічним є питання про те, хто перевірятиме, наскільки олігархи виконують закон. За її словами, гарантій того, що всі люди, які є олігархами, будуть у відповідному реєстрі – нема.

Каленюк пояснила, що виконати цей законопроєкт ефективно і провести деолігархізацію без роботи відповідних інституцій неможливо.

"Це буде дуже вибіркова робота, у ручному режимі – через адміністративні процедури і адмінресурс. В мене відчуття, що різних олігархів влада буде по-різному карати", – вважає Дарія Каленюк.

Вона наголосила, що ключовий орган для боротьби з олігархами – це Антимонопольний комітет, який може перекрити вплив олігархів на медіа та окремі монополії.

Дарія Каленюк про проєкт закону щодо олігархів: дивіться відео