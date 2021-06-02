Недарма танцювала з Путіним: ексміністерка з Австрії – у раді директорів "Роснефти"

Карін Кнайсль, яка раніше обіймала посаду міністерки закордонних справ Австрії, тепер у раді директорів "Роснефти". У 2018 році серед гостей її весілля помітили Володимира Путіна.
Мережею розлетілися кадри, де Кнайсль танцює з російським президентом. Поява очільника Кремля на весіллі тоді ще чинної очільниці австрійського МЗС спровокувала скандал.
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Чиновницю критикували як і всередині країни, так і у всьому Євросоюзі. Мовляв, запросивши Путіна на свято, вона проявила зневагу до спільної європейської зовнішньої політики.
Зрештою, Кнайсль та весь її уряд пішли у відставку, коли спалахнув скандал про ймовірне фінансування "Партії свободи" з Росії.
Кнайсль та "Роснефть"
У червні 2021 року акціонери "Роснефти" затвердили новий склад ради директорів. До нього, власне, й увійшла ексглава австрійського МЗС.
Зауважимо, що інших членів ради директорів переобрали на новий термін. Не потрапив у новий її склад лише російський банкір Олег Вюгін.
До ради увійшли 11 людей, зокрема:
- Олександр Новак – російський віцепрем'єр;
- Максим Орєшкін – помічник президента Росії;
- Ігор Сєчін – глава "Роснефти";
- Герхард Шредер – колишній німецький канцлер;
- Маттіас Варніг – виконавчий директор Nord Stream 2 AG.
- та інші.