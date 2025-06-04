Президент минулого чи майбутнього: чи буде Польща далі допомагати Україні

Кароль Навроцький переміг на президентських виборах у Польщі. Перед другим туром він пообіцяв не підтримувати вступ України до НАТО, а раніше публічно звинувачував Україну у "злочинах на Волині".

Попри ці заяви, майбутня підтримка України залежатиме від того, яким президентом він вирішить бути – президентом минулого чи майбутнього. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Чи продовжить Польща підтримувати Україну

Політолог зазначив, що під час Волинської трагедії жертви були з обох сторін – як з української, так і з польської. Питання в іншому: чи ми хочемо рахувати жертв минулого, чи усвідомлюємо, що недружні кроки сьогодні можуть спричинити нові жертви – вже у майбутньому. Якщо Україна ослабне, Росія прийде до Польщі, і тоді рахунок піде на мільйони.

Для президента Навроцького це – вибір: бути президентом минулого чи президентом майбутнього,

– зазначив Давидюк.

Вийшовши з виборчої кампанії, але фактично залишаючись у ній через риторику, яка розколює, він ризикує нашкодити не лише Україні, а й самій Польщі. Адже сьогодні українці – одна з головних рушійних сил польської економіки.

Так, Польща допомагала Україні. Вона стала логістичним хабом для американської зброї, що йшла до України. Це визнається й цінується. Але слід відверто сказати: Польща теж виграла – модернізувала армію, передавши нашій державі стару техніку й отримавши від США нову.

Крім того, поки Україна воює, Польща має час зміцнити власну безпеку, зокрема створити систему протиповітряної оборони, якої досі не мала. Самі поляки визнають: їм потрібно щонайменше п'ять років.

Тож виходить, що Україна весь цей час повинна воювати, а вони будуть колоти нам у спину і казати: "Поговорімо про Волинську трагедію"?!

– підкреслив Микола Давидюк.

Але замість цього можна згадати події не такого вже й далекого минулого – наприклад, як польські фермери висипали українське зерно. Вони, до речі, були одними з головних партнерів Навроцького у коаліції, яка допомогла йому здобути перемогу у другому турі.

Звісно, можна гратись у дешеву маргінальну політику і знову говорити про історію. Але справжня історія пишеться зараз – кров'ю українських героїв, які захищають не лише свою землю, а й Польщу та всю Європу від російської агресії.

Політолог вважає, що нова сторінка у відносинах між Україною та Польщею – це добре. Новий президент – це завжди нова надія. Але потрібно працювати далі задля спільного блага і майбутнього, а не роздмухувати конфлікти минулого, які можуть стати причиною нових трагедій.

Експрезидент Польщі Анджей Дуда має намір обговорити з новообраним лідером Каролем Навроцьким перспективи польсько-українських відносин, висловлюючи прагнення до подальшої співпраці між країнами.