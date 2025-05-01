Каже, що взяв жуйку: кандидат у президенти Польщі Навроцький шокував жестом на теледебатах

Кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький оскандалився на телевізійних дебатах з Рафалом Тшасковським. Він зробив дивний жест, після якого поляки у соцмережах запідозрили його навіть у наркозалежності.

Просто у прямому ефірі Навроцький закрив обличчя однією рукою, а іншу підніс до рота, щось поклавши туди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Onet Wiadomosti

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Навроцький вжив снюс Керівник штабу Навроцького пояснив, що насправді він прийняв снюс, пакетик нікотину. Сам політик назвав це нікотиновою жуйкою.

Оскільки громадськість так цікавиться мною, вона має право знати. Я називаю ці нікотинові пакетики жуйкою. Мені приємно, що це викликало суспільний інтерес,

– додав він.

Кандидат у президенти Польщі також запросив тих, хто має "якісь нездорові пропозиції", пройти відкриті тести на фізичну підготовку та здоров'я.

Що таке снюс? Це різновид бездимного тютюну. Він походить зі Швеції, де дуже популярний. Його вживають, помістивши під верхню губу. Усюди Євросоюзі, окрім Швеції, продаж снюсу з тютюном заборонений. Однак, нікотинові пакетики без тютюну іноді також називають снюсом – і вони легальні в Польщі.

Кароль Навроцький вжив снюс у прямому ефірі: дивіться відео

Попри скандал, Кароль Навроцький заявив, що після дебатів "відчував себе переможцем" і додав, що "все було за планом і сценарієм".

А наступного дня він навіть запропонував опоненту пройти тест на наркотики.

Свій вчинок політик пояснив тим, що так відреагував на розповіді Рафала Тшасковського "про свої уявні успіхи у Варшаві".

"Я подумав собі, що це саме той момент, коли нікотиновий пакетик стане в пригоді", – додав Навроцький.