Кандидат у президенти Польщі Навроцький замовляв повій для клієнтів готелю, де працював, – ЗМІ

Кандидат у президенти Польщі від опозиції Кароль Навроцький, відомий консервативними поглядами, допомагав гостям замовляти повій, коли працював охоронцем готелю.

Про це у понеділок, 26 травня, повідомило польське видання Onet, передає 24 Канал. Кароль Навроцький своєю чергою пообіцяв подати позов проти журналістів.

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Що стверджує польське видання

Журналісти стверджують, що Навроцький, коли працював охоронцем в елітному готелі "Гранд" у місті Сопот, був залучений до запрошення повій для гостей закладу. У цьому, згідно з оприлюдненою інформацією, зізналися його тодішні колеги.

У виданні зазначають, що це одна з найбільш поширених чуток навколо Кароля Навроцького, що час від часу лунала у соцмережах від противників кандидата і партії "Право і справедливість". Нещодавно про це згадував і прем'єр Дональд Туск.

Onet називає власний матеріал результатом розмов з десятками осіб, які знали Кароля Навроцького у ті часи, зокрема тодішніми працівниками поліції й особами, дотичними до кримінального світу, які врешті сконтактували їх з двома ключовими свідками.

Їхні імена не розголошують задля безпеки, проте співрозмовники видання заявили, що готові повторити свої звинувачення у суді. Один зі співрозмовників також навів конкретну історію з минулого кандидата у президенти Польщі.

За його словами, якось під час вечірньої зміни Кароль поцікавився, чи хотів би той заробити трохи додаткових грошей, оскільки він та ще деякі охоронці готелю підзаробляють тим, що приводять повій для гостей вищезгаданого готелю.

Моя роль полягала в тому, що якщо гість запитає мене, де можна познайомитися з дівчатами, я маю повідомити Кароля або (ім'я іншого колеги). Я мав отримати за це свою частку,

– цитує його Onet.

Водночас інше джерело повідомило, що він сам раніше став свідком того, як Кароль Навроцький заводив у готель повію її "охоронця". Після цього, за його словами, вони всі разом пішли кудись на поверх до гостя.

Зазначають, що гостям нібито пропонували секс-працівниць з ескортних сайтів, безпосередньо через охоронців поблизу рецепції, а далі Навроцький чи "хтось із його людей" телефонував координатору, який приїздив ними до готелю.

Незадовго після публікації цього матеріалу сам Кароль Навроцький назвав її "набором брехні й ненависті" та заявив, що позиватиметься проти Onet. Він назвав журналістів "медіакілерами" від Дональда Туска та Рафала Тшасковського.

До слова, нещодавно Кароль Навроцький оскандалився на телевізійних дебатах з Рафалом Тшасковським. Він зробив дивний жест, після якого поляки у соцмережах запідозрили його навіть у наркозалежності.