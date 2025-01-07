З гори у Карпатах зійшла снігова лавина

З гори Брескул у Карпатах 6 січня зійшла снігова лавина. Рятувальники просять туристів утриматися від походів у гори.

За інформацією синоптиків Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології лавина зійшла зі східного схилу гори. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Які наслідки сходження лавини

Як повідомляють синоптики, з гори Брескул зійшла лавина хуртовинного снігу об'ємом 1280 метрів кубічних. Постраждалих та травмованих внаслідок цього немає.

Зауважимо, що ввечері 6 січня рятувальники попередили про шторм у Карпатах та наполегливо закликали туристів не ходити у гори. Вночі та вранці 7 січня пориви вітру на Прикарпатті сягали 17 – 22 метри за секунду, у Карпатах – до 25 метрів за секунду.

Водночас на високогір'ї Карпат пориви вітру збільшилися до 40 метрів за секунду. Там оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

У ДСНС також зауважили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.