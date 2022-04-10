У Карпатах досі лежить сніг: висота покриву сягає понад 2 метри
10 квітня 2022 , 13:22Читать новость на русском
Станом на 10 квітня 8:00 у Карпатах досі лежить сніг. Місцями висота снігового покриву перевищує 2 метри.
За даними метеорологів, температура повітря зберігається у межах -2...-5 градусів.
Важливо На Драгобраті у Карпатах випало понад 2 метри снігу
Яка ситуація у Карпатах
- на вершині Пожежевська – температура повітря: -5 градусів, вітер південно-східний, хмарно. Висота снігового покриву становить 32 – 153 сантиметрів;
- на вершині Плай – температура повітря -4,1 градуса, вітер північно-східний, туман. Висота снігового покриву становить 11 – 28 сантиметрів;
- на сніголавинному посту Драгобрат – температура повітря -1,8 градуса. Висота снігового покриву становить 226 сантиметрів.
У Карпатах досі лежить сніг / Фото фейсбук-сторінка Сніголавинна ситуація в українських Карпатах
Додамо, що синоптики попередили про сніголавинну небезпеку третього рівня 10 – 11 квітня на високогір'ї Івано-Франківської. Також:
- помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 10 – 11 квітня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області;
- низька сніголавинна небезпека (1 рівень), утримається 10 – 11 квітня у середньогір'ї Львівської області.