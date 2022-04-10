У Карпатах досі лежить сніг: висота покриву сягає понад 2 метри

10 квітня 2022 , 13:22
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Джерело:

фейсбук-сторінка Сніголавинна ситуація в українських Карпатах

Станом на 10 квітня 8:00 у Карпатах досі лежить сніг. Місцями висота снігового покриву перевищує 2 метри.

За даними метеорологів, температура повітря зберігається у межах -2...-5 градусів.

Важливо На Драгобраті у Карпатах випало понад 2 метри снігу

Яка ситуація у Карпатах

  • на вершині Пожежевська – температура повітря: -5 градусів, вітер південно-східний, хмарно. Висота снігового покриву становить 32 – 153 сантиметрів;
  • на вершині Плай – температура повітря -4,1 градуса, вітер північно-східний, туман. Висота снігового покриву становить 11 – 28 сантиметрів;
  • на сніголавинному посту Драгобрат – температура повітря -1,8 градуса. Висота снігового покриву становить 226 сантиметрів.


У Карпатах досі лежить сніг / Фото фейсбук-сторінка Сніголавинна ситуація в українських Карпатах

Додамо, що синоптики попередили про сніголавинну небезпеку третього рівня 10 – 11 квітня на високогір'ї Івано-Франківської. Також:

  • помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 10 – 11 квітня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області;
  • низька сніголавинна небезпека (1 рівень), утримається 10 – 11 квітня у середньогір'ї Львівської області.
Автор: Альона Захарова