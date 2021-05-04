У Карпатах досі зима: морози та сніги не відступають

На карпатському високогір'ї досі мінусова температура. Крім того, 4 травня існує загроза сходження лавин.

Погода у Карпатах

Станом на 11 годину ранку 4 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. На землі лежить сніг.

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Температура повітря опустилася до -3 градусів. Південно-західний вітер дме зі швидкістю 9 метрів на секунду.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей існує помірна сніголавинна небезпека – 2 рівень.

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