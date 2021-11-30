У Карпатах хуртовина, мороз й обмежена видимість: фото засніжених гір

На вершинах українських Карпат 30 листопада панує зимова погода. Там падає сніг, а температура повітря опустилася нижче 0 градусів.

В останній день осені у горах погода вже зимова. На високогір'ї лежить багато снігу.

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Погода у Карпатах

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, 30 листопада, о 09:00 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 40 метрів. На вершині дує південно-західний вітер, який розганяється до 8 – 10 метрів за секунду.

Крім того, на горі панує хуртовина. Стовпчики термометрів показують -12 градусів.



На горі Піп Іван Чорногірський мороз і хуртовина / Фото Чорногірського ритуального поста

Сніг падає і на популярних гірськолижних курортах Буковель та Драгобрат, а також на горі Тростян, Захар Беркут та Красія. Там температура повітря також опустилася нижче 0 градусів.

У Карпатах падає сніг: Скриншоти з камер спостереження

Прогноз погоди на 30 листопада