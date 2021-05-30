У Карпатах на маршруті знепритомніла туристка

На туристичному гірському маршруті у Карпатах туристці стало зле. Жінку довелося евакуювати на ношах.
Подія сталася у суботу 29 травня, близько 15:00. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що жінка потребує допомоги.
Тим часом На Чернігівщині 2 будинки згоріли через удар блискавки
У Карпатах знепритомніла туристка
Сталася надзвичайна подія на туристичному маршруті "Скелі Довбуша" у місті Яремче. Аби доправити жінку у лікарню, її потрібно було спершу транспортувати з гір до авто швидкої. Для цього вислали групу рятувальників, які на ношах знесли жінку з гори і передали медикам.
Що стало причиною того, що жінка знепритомніла і те, у якому стані вона зараз – інформації немає.
Жінку оперативно знесли з гір і передали медикам / Фото ДСНС
У Карпатах досі лежить сніг
- За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 07:00 30 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно і падає сніг.
- Температура повітря сягає +1, а на горі лежить сніг.
- Вітер дме південно-західний, 3 – 5 метрів за секунду.