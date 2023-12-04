Мороз до 15 градусів та заметіль: погода в Карпатах значно погіршилася

У Карпатах сьогодні лютує справжня зима. Попри те, що календарно вона тільки розпочалась, у горах вона уже встигла про себе заявити морозами. Крім хуртовини, там значно похолоднішало, температурні показники знизились до 15 градусів морозу.

Через те, що на високогір'ї лютує завірюха, видимість впала майже до нуля. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Станом на 07:55, 4 грудня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена.Вітер південно-західній 5 – 6 метрів за секунду, температура повітря мінус 15 градусів,

– йдеться в повідомленні рятувального посту.

На опублікованому фото з вершини через сніжну завію майже нічого не видно, обсерваторія ледь проглядається.



Видимість на горі Піп Іван нульова / Фото з фейсбук сторінки рятувального поста

У ДСНС теж попередили, на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні зранку хмарно, видимість обмежена. Рятувальники попросили враховувати погодні умови, вирушаючи в гори.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, сніголавинна небезпека на наступні дві доби помірна – 2 рівень.

Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Перед вихідними рятувальники попереджали про можливе сходження лавин в українських Карпатах. Українців просили відкласти походи у гори.

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