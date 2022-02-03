У Карпатах небезпечна погода: можуть сходити лавини

У гори 3 лютого, у четвер, краще не йти. Адже там оголосили 3 рівень небезпеки.

Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин. Вона існуватиме на високогір'ї Закарпатської області.

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За даними Укргідрометцентру, температура повітря на Закарпатті становитиме -1...+1 градусів. Удень та вночі падатиме сніг. Південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Лавини зійшли на дорогу

На трасі Мукачево-Рогатин поблизу міста Рахів і села Ділове уночі проти 31 січня зійшли дві снігові лавини. Вони зупинилися на проїжджій частині. На щастя, ніхто не постраждав й ускладнень руху не було. Адже весь сніг оперативно прибрали з дороги.



Як врятуватися під час сходження лавин / Інфографіка 24 каналу

Бабаки не прогнозують ранньої весни

У світі 2 лютого відзначають День бабака. Однак львівські тваринки Марічка та Михайлик впали у сплячку й не прокинулися. Тому ранньої весни, за таким прогнозом, очікувати не слід.

До речі, директор Львівського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович розповів, що останні 3 тижні бабаки були активні. Однак вони заснули, коли прийшли морози.

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