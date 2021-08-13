У Карпатах поставили капличку, бо 4 роки тому там побував диявол: фото

Біля кордону з Румунією на території України стоїть каплиця з дуже дивним написом. Її помітили туристи, та виклали фото у соцмережах.

На табличці, прикріпленій до каплиці, вказано, що її встановили "через з'явлення диявола". А сталося це "з'явлення" начебто 2017 року.

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Каплиця на місці "з'явлення диявола": дивні фото з Карпат

В українських Карпатах на території Верховинського національного природного парку хтось встановив капличку "через з'явлення диявола". Фото у дописі в фейсбуці та коментарях до нього опублікував Богдан Салій.

Ось такий напис міститься на вмурованій у стіну табличці:

Капличка Господня встановлена через з'явлення 19.07.2017 о 13:28 диявола між полониною Балтагура і горою Коман.

Місцеве видання "Курс" з'ясувало в управлінні лісового господарства Івано-Франківської області, що такий об’єкт на території Верховинського НПП дійсно є. Утім, хто й коли його встановив – невідомо.



Каплиця у Карпатах, встановлена "через з'явлення диявола" / Фото Богдана Салія



Напис на табличці, прикріпленій до каплиці / Фото Богдана Салія



Фото начебто "з'явлення диявола", через яке й встановлена каплиця / Фото з коментарів під дописом Богдана Салія

ZAXID.NET також запитав про цю каплицю у пароха храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ села Криворівня.

Отець Іван Рибарук розповів, що самої каплиці не бачив, але бачив її фотографії, а також фото хмари, яка скидається на диявола.

Рішення ж місцевих мешканців встановити каплицю на тому місці – підтримує: мовляв, вона може бути захистом від злого духа.

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