У Карпатах вдарив 16-градусний мороз: фото зимової казки посеред весни

Вже кінець березня, але зимова погода досі тримається на високогір’ї українських Карпат. Станом на 29 березня там фіксують -16 градусів морозу.

Рятувальники оприлюднили фото неймовірних Карпат. Кадр підтверджує, що снігу у горах – чимало.

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Зимова казка у Карпатах

29 березня на горі Піп Іван Чорногорський хмарна погода. Вітер північно-західний – 7 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря у горах становить -16 градусів морозу.

Рятувальники застерігають, що сьогодні на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. Тому туристам радять відкласти мандрівки й дочекатися більш сприятливої погоди.



У Карпатах справжня зима посеред весни / фото рятувальників

Коли в Україні потепліє

За прогнозом синоптиків, потепління прийде наприкінці тижня. Так, 1 та 2 квітня буде вже до +7 градусів вночі. Вдень до +16. Також очікується невеликий дощ.

Станом на 29 березня на Заході прогнозують без істотних опадів. Тим часом на Півночі очікується невеликий мокрий сніг. Синоптики прогнозують на Івано-Франківщині до 6 градусів морозу.

До того ж синоптики повідомляли, що в Україну переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям. Наталка Діденко зазначила, що надалі похолодання охопить усю Україну та посилиться до невеликих морозів.