У Карпатах снігопад: рятувальники оголосили загрозу сходження лавин

У ДСНС оголосили 3 рівень небезпеки через загрозу сходження снігових лавин. Зокрема це стосується високогір'я в Закарпатській області.

Рятувальники наголосили на ретельній підготовці у випадку планування походів у гори. Зокрема об'єктивно оцінювати свої сили.

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Погода 5 грудня в Карпатах

У зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, 5 грудня, у високогір'ї східної частини Закарпатської області втримається значна сніголавинна небезпека,

– йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними Укргідрометцентру в Карпатах можливі сильні снігопади, через що синоптики оголосили ІІ рівень небезпеки. Через це в ДСНС закликали не виходити на маршрути в таку погоду. Однак в іншому випадку просять реєструвати свої походи в гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити онлайн на сайті Служби порятунку західного регіону.

Правила безпеки на випадок загрози сходження лавини

Джерело: ДСНС

уникайте походів у гори під час сильних снігопадів;

визначте перед мандрівкою маршрут свого руху;

стежте за попередженнями про зміну погоди;

уникайте місць можливого сходження лавин;

якщо ви чуєте наближення лавини, то зберігайте спокій та негайно ховайтеся за скелю. Притисніть коліна до живота та схиліть голову. Дихайте через одяг.

Якщо ви таки потрапили у лавину

відкиньте усі речі та прийміть горизонтальне положення відносно лавини;

плаваючими рухами намагайтеся вибратися на поверхню, адже після зупинки сніг одразу ущільнюється;

навколо обличчя створіть вільний простір для обличчя, щоб мати змогу дихати;

не кричіть, адже лавина поглинає звуки, а ви лише витрачатимете енергію;

повідомте рятувальникам про своє місце знаходження. не панікуйте та не дозволяйте собі заснути;

якщо ви самостійно вибралися із лавини, то надайте допомогу можливим іншим постраждалим.

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