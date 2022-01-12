У Карпатах – люті морози: температура повітря опустилася до -19 градусів

У Карпатах панує справжня зима – там лежить сніг і вдарили морози. Температура повітря у горах суттєво опустилася нижче нуля, також існує ризик сходження лавин.

На фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що на вершині гори Піп Іван вдалося зафіксувати стовпчики термометрів на позначці у -19 градусів.

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Станом на 10:30, 12 січня 2022 року на горі Піп Іван Чорногірський – ясно. Вітер північно-східний, 12 метрів на секунду,

– мовиться у повідомленні.



У Карпатах лежить сніг / Фото з фейсбуку Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

Сніголавинна небезпека у Карпатах

У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву в середу, 12 січня, на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей утримуватиметься помірна сніголавинна небезпека другого рівня. У середньогір'ї Львівщини прогнозують низький рівень – перший.

Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу

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Текст публікації Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту:

Станом на 10:30 12 січня 2022 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північно-західній 12 метрів на секунду. Температура повітря -19 градусів.