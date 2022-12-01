Окупанти не припиняють обстрілювати Херсон: карта бойових дій на 1 грудня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог намагається занурити українців у пітьму. Тим часом ЗСУ крок за кроком звільняють наші землі та героїчно відбивають атаки окупантів.
Яка ситуація на усіх напрямках фронту – повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 24 канал публікує актуальну карту бойових дій станом на 1 грудня.
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Українські військові відбивають атаки ворога
За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.
Росіяни завдають ударів по Україні
Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари по цивільних об’єктах в населеному пункті Комишуваха Запорізької області, здійснив 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема і місту Херсон.
Яка ситуація на фронті
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
- На Сіверському напрямку загарбники здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Бачівськ, Білопілля, Будки та Краснопілля Сумської області.
- На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Дворічна та Западне Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Зафіксоване вогневий вплив ворога по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Берестове, Дружелюбівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк.
- На Авдіївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельске, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Зафіксовано обстріли з усього спектру артилерії по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки, та Великої Новосілки на Донеччині.
- На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.
- На Херсонському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі. Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон.
Карта бойових дій станом на 1 грудня
ЗСУ нищать окупантів
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Водночас українські підрозділи збили БпЛА (ймовірно типу "Орлан-10"). Інформація уточнюється.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 7 районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пально-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об’єктів противника.
Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що ЗСУ ліквідували вже 88 880 окупантів.
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