Впродовж минулої доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни атакували на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 2 серпня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім атак російських окупантів. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби, здійснив 445 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Сумщині та Курщині: дивіться на карті

Минулої доби росіяни чотири рази атакували на Південно-Слобожанському напрямку – у районах Красного Першого та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове, Лозова та Кіндрашівка.

Ворог активно атакує на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку російські війська атакували 20 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва.

Росіяни здійснили 20 атак на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку окупанти шість разів йшли на позиції українських захисників у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак поблизу населених пунктів Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 66 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.

Найбільше атак росіян провели на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 наступальні дії агресора у районах Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль.

Ворог намагається просуватися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили одну марну атаку на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи сім разів намагалися йти вперед на позиції українських військ.

Росіяни активізували на Придніпровському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.