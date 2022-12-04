Де ворог обороняється, а де – наступає: карта бойових дій станом на 4 грудня

В Україні триває 284-ий день повномасштабної війни з Росією. Українські воїни продовжують давати героїчний опір окупантам, які досі намагаються захопити нашу землю.

Актуальну інформацію про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі Збройних Сил України. Про це інформує 24 канал.

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Ситуація на різних ділянках фронту

У командуванні Збройних Сил зазначають, що окупанти можуть у будь-який момент знову масовано атакувати критичну та цивільну інфраструктуру нашої держави, окрім того:

на Волинському та Поліському – усе спокійно. Росіяни та білоруси поки не планують повторний наступ;

на Сіверському напрямку загарбники обстріляли з мінометів такі населені пункти: Сопич та Тимофіївка, що у Сумській області.

на Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Серед них: Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна Харківської області.

на Куп'янському та Лиманському напрямках путінські солдати намагаються обороняти та обстрілювати райони Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Макіївки, Площанки та Білогорівки на Луганщині.

на Бахмутському та Авдіївському напрямках ситуація найважча, оскільки росіяни намагаються наступати та здійснюють атаки з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Курдюмівки, Південного, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Веселого, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

на Новопавлівському напрямку російські загарбники вибудовують лінію оборони та регулярно атакують такі міста і села: Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

на Запорізькому напрямку артилерійські обстріли зафіксовано, зокрема, біля Оріхова.

на Херсонському напрямку окупанти також обороняються та б'ють з мінометів, ствольної, реактивної артилерії по позиціях українських військ, а також населених пунктах Дніпропетровської та Херсонської областей. Від російського терору постійно страждають мирні жителі Херсона.

Актуальна карта бойових дій станом на 4 грудня

Окрім того, варто зазначити, що українська армія відбила атаки окупантів в районах таких населених пунктів: Площанка і Білогорівка, Луганської області, та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар'їнка та Новомихайлівка, що у Донецькій області.

Детально про ситуацію під Бахмутом

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий впевнений, що Бахмут – це ключова точка на всій ділянці фронту, тому ворог без упину штурмує населений пункт та намагається його взяти силою. Однак варто зазначити, що на цій ділянці фронту найвища концентрація втрат у противника Лише за 3 грудня 80 окупантів було ліквідовано, а 68 поранено.

Військовий експерт Роман Світан, коментуючи ситуацію, зазначив, що загарбники на Бахмутському напрямку потрапили в "капкан", а українська армія просто-таки "перемелює" у цьому капкані путінських солдатів та не дозволяє їм успішно наступати.