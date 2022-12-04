Де ворог обороняється, а де – наступає: карта бойових дій станом на 4 грудня
В Україні триває 284-ий день повномасштабної війни з Росією. Українські воїни продовжують давати героїчний опір окупантам, які досі намагаються захопити нашу землю.
Актуальну інформацію про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі Збройних Сил України. Про це інформує 24 канал.
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Ситуація на різних ділянках фронту
У командуванні Збройних Сил зазначають, що окупанти можуть у будь-який момент знову масовано атакувати критичну та цивільну інфраструктуру нашої держави, окрім того:
- на Волинському та Поліському – усе спокійно. Росіяни та білоруси поки не планують повторний наступ;
- на Сіверському напрямку загарбники обстріляли з мінометів такі населені пункти: Сопич та Тимофіївка, що у Сумській області.
- на Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Серед них: Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна Харківської області.
- на Куп'янському та Лиманському напрямках путінські солдати намагаються обороняти та обстрілювати райони Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Макіївки, Площанки та Білогорівки на Луганщині.
- на Бахмутському та Авдіївському напрямках ситуація найважча, оскільки росіяни намагаються наступати та здійснюють атаки з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Курдюмівки, Південного, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Веселого, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.
- на Новопавлівському напрямку російські загарбники вибудовують лінію оборони та регулярно атакують такі міста і села: Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.
- на Запорізькому напрямку артилерійські обстріли зафіксовано, зокрема, біля Оріхова.
- на Херсонському напрямку окупанти також обороняються та б'ють з мінометів, ствольної, реактивної артилерії по позиціях українських військ, а також населених пунктах Дніпропетровської та Херсонської областей. Від російського терору постійно страждають мирні жителі Херсона.
Актуальна карта бойових дій станом на 4 грудня
Окрім того, варто зазначити, що українська армія відбила атаки окупантів в районах таких населених пунктів: Площанка і Білогорівка, Луганської області, та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар'їнка та Новомихайлівка, що у Донецькій області.
Детально про ситуацію під Бахмутом
Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий впевнений, що Бахмут – це ключова точка на всій ділянці фронту, тому ворог без упину штурмує населений пункт та намагається його взяти силою. Однак варто зазначити, що на цій ділянці фронту найвища концентрація втрат у противника Лише за 3 грудня 80 окупантів було ліквідовано, а 68 поранено.
Військовий експерт Роман Світан, коментуючи ситуацію, зазначив, що загарбники на Бахмутському напрямку потрапили в "капкан", а українська армія просто-таки "перемелює" у цьому капкані путінських солдатів та не дозволяє їм успішно наступати.